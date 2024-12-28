Деякі варіанти здатні привабити удачу й успіх, якщо назвати так свою доньку у січні 2025 року. 24 Канал з посиланням на Як звати розповідає про такі жіночі імена.

Цікаво Як назвати дівчинку у 2025 році: перелік популярних, незвичних і традиційних імен для малюків

Добірка імен для дівчат, які народяться у січні 2025

Маргарита

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "перлина". У сучасному світі так називають енергійних і кмітливих жінок, які ніколи не відмовлять у допомозі рідним і близьким. Маргарити справляють гарне враження на людей завдяки своїй турботливості. Такі жінки дуже прямолінійні та наполегливі, тому легко досягають власної мети.

Юнона

Таке ім'я походить з латині та означає "молода". У римській міфології так звали богиню любові та материнства – Юнону. Власниці цього імені мають добре розвинену інтуїцію, тому завжди розуміють, коли їм хтось бреше. Юнонам завжди вдається притягувати до себе цікавих людей і нові знайомства.

Емілія

Це ім'я має давньоримське походження та означає "суперниця". У давнину так називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість. Емілії завжди впевнені у собі та готові допомогти усім, хто цього потребує.

Як назвати дитину у січні 2025 року / Фото Freepik

Аделаїда

Це ім'я має німецьке походження. У давньогерманській мові існували слова adal та helt, що перекладаються як "благородний" і "стан". Саме тому Аделаїда буквально означає "благородна виглядом". Дівчатам з таким іменем легко знайти спільну мову з іншими людьми та зорієнтуватися в будь-якій складній ситуації.

Жозефіна

Воно походить від французького імені Джозеф, що в Біблії звучить як Йосиф. Жозефіна означає "благословенна" через зв'язок зі Святим Письмом. Власниці цього імені – цілеспрямовані та стримані, їм завжди вдається зачарувати людей навколо. Жозефіни – дуже харизматичні, тому надовго залишаються в пам'яті інших.

Які жіночі імена можуть стати популярними у 2025 році

Давньоримське ім'я Юстина означає "справедливість". Дівчатка, що отримують його, є порядними та розумними. Їх називають душею компанії, адже вони комунікабельні та товариські.

Унікальне ім'я Інеса має давньогрецьке походження та означає "чиста" та "невинна". Його отримують відкриті та чарівні дівчата, які в дорослому житті стають чуйними.

Ім'я Жанна трактується як "благодать". Дівчата, які отримують таке ім'я, є добрими та уважними до оточення, вони енергійні та люблять спорт.