22 октября люди с именами Василий, Герман, Григорий, Денис, Захар, Павел, Анна и Елизавета празднуют День ангела.

рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен.

Кто празднует День ангела 22 октября?

Герман – это имя имеет латинские корни и означает "близкий" или "родной".

Григорий – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "внимательный" или "сосредоточенный".

Денис – имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "посвященный Дионису".

Захар – имеет древнееврейские корни и означает "Божья память" или "Господь вспомнил".

Павел – имеет латинские корни и трактуется как "малый" или "скромный".

Анна – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "добрая воля" или "благосклонность".

Елизавета – имеет древнееврейские корни и означает "Божий обет".

Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и стихи

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Поздравление с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем ангела вітаю щиро, друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

