День ангела 22 октября: кто сегодня празднует именины
- 22 октября именины празднуют люди с именами Василий, Герман, Григорий, Денис, Захар, Павел, Анна и Елизавета.
- Каждое из этих имен имеет свое уникальное происхождение и значение, например, Герман означает "близкий" или "родной", а Елизавета – "Божий обет".
22 октября люди с именами Василий, Герман, Григорий, Денис, Захар, Павел, Анна и Елизавета празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.
24 Канал со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.
Кто празднует День ангела 22 октября?
- Герман – это имя имеет латинские корни и означает "близкий" или "родной".
- Григорий – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "внимательный" или "сосредоточенный".
- Денис – имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "посвященный Дионису".
- Захар – имеет древнееврейские корни и означает "Божья память" или "Господь вспомнил".
- Павел – имеет латинские корни и трактуется как "малый" или "скромный".
- Анна – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "добрая воля" или "благосклонность".
- Елизавета – имеет древнееврейские корни и означает "Божий обет".
Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и стихи
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.
Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.