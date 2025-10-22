Укр Рус
lifestyle 24 Привітання День ангела 22 жовтня: хто сьогодні святкує іменини
22 жовтня, 05:30
День ангела 22 жовтня: хто сьогодні святкує іменини

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 22 жовтня іменини святкують люди з іменами Василь, Герман, Григорій, Денис, Захар, Павло, Ганна та Єлизавета.
  • Кожне з цих імен має своє унікальне походження та значення, наприклад, Герман означає "близький" або "рідний", а Єлизавета – "Божа обітниця".

22 жовтня люди з іменами Василь, Герман, Григорій, Денис, Захар, Павло, Ганна та Єлизавета святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 22 жовтня?

  • Герман – це ім'я має латинське коріння та означає "близький" або "рідний".
  • Григорій – має давньогрецьке походження та трактується як "уважний" або "зосереджений".
  • Денис – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "присвячений Діонісу".
  • Захар – має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять" або "Господь згадав".
  • Павло – має латинське коріння та трактується як "малий" або "скромний".
  • Ганна – має давньоєврейське походження та перекладається як "добра воля" або "прихильність".
  • Єлизавета – має давньоєврейське коріння та означає "Божа обітниця".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші

У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!

***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!

***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.

***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.