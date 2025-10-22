24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 22 жовтня?

Герман – це ім'я має латинське коріння та означає "близький" або "рідний".

– це ім'я має латинське коріння та означає "близький" або "рідний". Григорій – має давньогрецьке походження та трактується як "уважний" або "зосереджений".

– має давньогрецьке походження та трактується як "уважний" або "зосереджений". Денис – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "присвячений Діонісу".

– ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "присвячений Діонісу". Захар – має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять" або "Господь згадав".

– має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять" або "Господь згадав". Павло – має латинське коріння та трактується як "малий" або "скромний".

– має латинське коріння та трактується як "малий" або "скромний". Ганна – має давньоєврейське походження та перекладається як "добра воля" або "прихильність".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "добра воля" або "прихильність". Єлизавета – має давньоєврейське коріння та означає "Божа обітниця".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела вітаю щиро, друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.