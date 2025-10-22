24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
Хто святкує День ангела 22 жовтня?
- Герман – це ім'я має латинське коріння та означає "близький" або "рідний".
- Григорій – має давньогрецьке походження та трактується як "уважний" або "зосереджений".
- Денис – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "присвячений Діонісу".
- Захар – має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять" або "Господь згадав".
- Павло – має латинське коріння та трактується як "малий" або "скромний".
- Ганна – має давньоєврейське походження та перекладається як "добра воля" або "прихильність".
- Єлизавета – має давньоєврейське коріння та означає "Божа обітниця".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24
***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24
***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.