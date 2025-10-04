День ангела 4 октября: кто сегодня празднует именины
- 4 октября празднуют День ангела лица с именами Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан и Вероника.
- Имена имеют разное происхождение: греческое, латинское, славянское и древнееврейское, с различными значениями, такими как "победитель народов", "царь", "камень" и другие.
4 октября люди с именами Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан и Вероника празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.
LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.
Кто празднует День ангела 4 октября?
- Николай – имеет греческое происхождение и переводится как "победитель народов".
- Павел – происходит из латинского языка и означает "малый" или "небольшой".
- Петр – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "камень" или "скала".
- Степан – имеет греческие корни и означает "венок".
- Вероника – происходит из латинского языка и переводится как "истинная" или "победоносная".
- Василий – это имя пришло из Древней Греции и означает "царь" или "царский".
- Владимир – имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто владеет миром".
- Дмитрий – пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "посвященный Деметрии".
- Михаил – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "подобный Богу".
Как красиво поздравить с Днем ангела: картинки и стихи
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.