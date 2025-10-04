4 октября люди с именами Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан и Вероника празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.

Кто празднует День ангела 4 октября?

Николай – имеет греческое происхождение и переводится как "победитель народов".

Павел – происходит из латинского языка и означает "малый" или "небольшой".

Петр – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "камень" или "скала".

Степан – имеет греческие корни и означает "венок".

Вероника – происходит из латинского языка и переводится как "истинная" или "победоносная".

Василий – это имя пришло из Древней Греции и означает "царь" или "царский".

Владимир – имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто владеет миром".

Дмитрий – пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "посвященный Деметрии".

Михаил – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "подобный Богу".

Как красиво поздравить с Днем ангела: картинки и стихи

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Поздравление с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем ангела вітаю щиро, друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.