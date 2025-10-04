День ангела 4 жовтня: хто сьогодні святкує іменини
- 4 жовтня святкують День ангела особи з іменами Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан та Вероніка.
- Імена мають різне походження: грецьке, латинське, слов'янське та давньоєврейське, з різними значеннями, такими як "переможець народів", "цар", "камінь" та інші.
4 жовтня люди з іменами Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан і Вероніка святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.
LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.
Хто святкує День ангела 4 жовтня?
- Микола – має грецьке походження та перекладається як "переможець народів".
- Павло – походить з латинської мови та означає "малий" або "невеликий".
- Петро – має давньогрецьке походження та трактується як "камінь" або "скеля".
- Степан – має грецьке коріння та означає "вінок".
- Вероніка – походить з латинської мови та перекладається як "істинна" або "переможна".
- Василь – це ім'я прийшло зі Стародавньої Греції та означає "цар" або "царський".
- Володимир – має слов'янське походження та перекладається як "той, хто володіє світом".
- Дмитро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Деметрії".
- Михайло – має давньоєврейське походження та перекладається як "подібний до Бога".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.