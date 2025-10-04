LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 4 жовтня?

Микола – має грецьке походження та перекладається як "переможець народів".

Павло – походить з латинської мови та означає "малий" або "невеликий".

Петро – має давньогрецьке походження та трактується як "камінь" або "скеля".

Степан – має грецьке коріння та означає "вінок".

Вероніка – походить з латинської мови та перекладається як "істинна" або "переможна".

Василь – це ім'я прийшло зі Стародавньої Греції та означає "цар" або "царський".

Володимир – має слов'янське походження та перекладається як "той, хто володіє світом".

Дмитро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Деметрії".

Михайло – має давньоєврейське походження та перекладається як "подібний до Бога".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела вітаю щиро, друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.