5 интересных имен для девочек, которые вам точно понравятся
- Современные родители все чаще выбирают аутентичные украинские имена.
- Эти имена имеют разное происхождение и значение, придавая девушкам уникальные черты характера, такие как сила духа, интуиция, доброта, оптимизм.
Современные родители все чаще стремятся выбрать уникальное имя для своего ребенка. Ведь взрослые не хотят, чтобы их малыш был похож на других.
Так, в моду стремительно возвращаются аутентичные украинские имена, которые были популярны несколько веков назад. LifeStyle24 со ссылкой на проект "СловОпис" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко рассказывает о том, как интересно назвать девочку. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ждут появления дочери.
Как интересно назвать девочку?: подборка необычных женских имен
Домна
Это имя имеет латинское происхождение и трактуется как "госпожа" или "хозяйка". Его представительницы отличаются силой духа и чувством собственного достоинства. Домны обычно имеют организаторские способности и умеют брать на себя ответственность. Такие девушки часто становятся авторитетными фигурами в своем кругу.
Мавра
По одной из версий, имя Мавра имеет греческое и религиозное происхождение, поэтому означает "темная" или "жительница Мавритании". Обладательницы этого имени обычно являются спокойными и уравновешенными, но одновременно таинственными. Они имеют глубокую интуицию и склонность к размышлениям. Такие девушки часто поражают окружающих своей внутренней силой и необычной харизмой.
Йона
Такое имя имеет древнееврейские корни и переводится с иврита как "голубь". Йоны наделены добротой, нежностью и отзывчивостью. Также обладательницы этого имени умеют поддержать других и всегда стремятся к гармонии.
Евдокия
Вероятно, это имя является формой варианта Евдокия, который имеет древнегреческие корни и трактуется как "благоволение" или "добрая слава". Представительницы этого имени отмечаются жизнерадостностью, оптимизмом и щедростью. Что интересно, Евдохи ценят честность и верность в отношениях и часто вдохновляют других своим позитивом и открытостью.
Гафия
Имя Гафия также является формой христианского женского варианта Агафия, что пришло к нам из Древней Греции и означает "добрая" и "хорошая". Такие девушки склонны помогать другим и поддерживать близких в сложных ситуациях. Обладательницы этого имени дарят ощущение уюта и тепла всем, кто находится рядом с ними.
Как красиво назвать девочку?
- Украинские родители обычно ищут благозвучные, символические и одновременно красивые имена, которые подчеркнут уникальность малыша. Так, взрослые могут выбрать имя Милана, которое имеет славянское происхождение и трактуется как "милая", для своей дочери. Его представительницы обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.
- В то же время хорошим вариантом станет имя Аурелия, которое пришло к нам из латинского языка. По одной из версий, оно трактуется как "золотая". Обладательницы этого имени – нежные и доброжелательные девушки, которые производят хорошее впечатление на людей. Аурелии восхищают других изяществом и аккуратностью и одновременно стараются работать над своей репутацией в обществе.