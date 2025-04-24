Когда в Украине будет праздник Ивана Купала в 2025 году: изменилась ли дата

Ивана Купала – один из самых загадочных украинских праздников. Этот день полон древних традиций, которые сохранились до наших времен.

После перехода на новоюлианский календарь несколько изменилась дата празднования Ивана Купала. Когда будем отмечать этот день в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет праздник Ивана Купала в 2025 году

В сентябре 2023 года Украинская греко-католическая церковь и Православная Церковь Украины перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого привычные даты большинства религиозных праздников изменились и сместились.

Если по старому стилю Ивана Купала праздновали в ночь с 6 на 7 июля, то по новому – ее отмечают на 13 дней раньше. В 2025 году люди встретят этот праздник в ночь с 23 на 24 июня.

Традиции на Ивана Купала / Фото Freepik

Традиции праздника Ивана Купала

Ивана Купала было направлено на плодородие, поклонение солнцу, а также другим стихиям, связанных с урожайностью. Этот праздник зародился в день летнего солнцестояния – время, когда самый длинный день и самая короткая ночь.

В древности наши предки отмечали Ивана Купала с большим размахом, чем сейчас. Однако в некоторых городах и селах до сих пор придерживаются старинных традиций. В частности, люди собираются у костра и прыгают через него. В основном это делают влюбленные пары. Считается, что им нужно крепко держаться за руки, чтобы брак был крепкий и счастливый.

Особенно этот праздник любят незамужние девушки. Дело в том, что они традиционно плетут веночки, которые потом пускают в воду. Если праздничные украшения утонут, то свадьба будет еще не скоро, а если поплывут – то уже скоро.

Кроме этого, наши предки на Ивана Купала искали цветок папоротника. В народе верили, что он способен излучать магию, а также подарить человеку счастливую судьбу и любовь.