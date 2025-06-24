Ивана Купала 2025: лучшие подписи и цитаты для инстаграм-постов по случаю праздника

В этом году в ночь с 23 на 24 июня в Украине отмечают Ивана Купала. Этот праздник становится все более популярным среди пользователей соцсетей.

В этот день ленты Instagram наполняются фотографиями с костром, венками и теплыми словами поздравлений. LifeStyle24 подготовил подборку подписей для сообщений, которые позволят передать вам свои искренние эмоции на Ивана Купала.

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Ивана Купала 2025: подписи и цитаты для инстаграм-постов

На Ивана на Купала жизнь начни свою сначала!

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Буду с тобой яркой звездой, только твоей самой родной. Ночью и днем будем вдвоем, так решено нашей судьбой.

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В ночь, когда цветут папоротники, даже желания шепчут громче.

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Эта ночь – для тех, кто верит в чудеса. И для тех, кто готов их сотворить.

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Между звездами и туманом – шепот трав, танец любви и сила природы.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Искала цветок папоротника, а нашла – себя.

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Встречаем рассвет босиком, с дымом на волосах и мечтами в глазах.

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Пока пылает купальский костер – живет магия рода.

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Мне не нужен цветок папоротника, если в эту ночь рядом тот, кто зажигает во мне свет больше любого костра.

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В эту ночь веришь даже в то, о чем днем не решаешься думать.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Моя любовь пахнет огнем и росой.

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Это ночь, когда мечты имеют голос. И тот, кто их услышит, уже никогда не будет, таким как раньше.