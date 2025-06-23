Особенно этот праздник любят незамужние девушки. Дело в том, что они традиционно плетут веночки, которые потом пускают на воду. Если праздничные украшения утонут, то свадьба будет еще не скоро, а если поплывут – то уже скоро. К тому же наши предки на Ивана Купала искали цветок папоротника. В народе верили, что он способен излучать магию, а также подарить человеку счастливую судьбу и любовь, рассказывает LifeStyle24.

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Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с праздником Ивана Купала. Отправьте их своим родным, близким и друзьям и поднимите им настроение в этот день.

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025: картинки и открытки

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с праздником Ивана Купала 2025 / Коллаж LifeStyle24

Не забудьте поздравить родных людей с праздником Ивана Купала. Выбирайте картинку из подборки и подарите положительные эмоции близким.