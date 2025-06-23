Так, в ночь с 23 на 24 июня украинцы будут поздравлять друг друга с праздником. По случаю приближения Ивана Купала LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах. Не забудьте отправить их своим близким людям в социальных сетях.

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Поздравления с праздником Ивана Купала 2025: картинки, проза и стихи

Я желаю вам в эту праздничную ночь свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем давно мечтали. Пусть венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит благодать и счастье. Пусть искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.

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С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в достатке и радости, восхищаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир царит в вашем доме!

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Поздравляю тебя с Иваном Купала! Пусть на твоем жизненном пути всегда будут добрые и искренние люди. Пусть в этот день произойдет настоящее чудо и не одно! Желаю тебе здоровья, благодати и любви.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

***

На Івана на Купала

Світ став веселішим, ніж бувало!

Сонечко, сяй сильніше,

Зігрівай теплом скоріше!

Хай в цей день

Вас чекають хороводи вражень!

Купальська вода співає

Здоров'я та силу дає!

Поздравления с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

***

Цей день Іван Купала

Дарує щастя так немало:

Стрибай через вогонь,

Збирай друзів у коло,

Збирайте квіти,

І заплітайте їх у вінки,

Дбайте про здоров'я –

Купайтеся в чистих водах!

***

Вітаю зі святом Івана Купала,

Нехай буде доля щаслива і ясна.

Бажаю здоров'я, любові, тепла,

Щоб в житті вашому радість жила.

***

Зі святом Купала вітаю щиро,

Бажаю здоров'я, добра й миру.

Нехай магія ночі серце зігріває,

І доля щаслива вас обіймає.