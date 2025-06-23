Так, в ночь с 23 на 24 июня украинцы будут поздравлять друг друга с праздником. По случаю приближения Ивана Купала LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах. Не забудьте отправить их своим близким людям в социальных сетях.
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Поздравления с праздником Ивана Купала 2025: картинки, проза и стихи
Я желаю вам в эту праздничную ночь свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем давно мечтали. Пусть венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит благодать и счастье. Пусть искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.
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С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.
Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в достатке и радости, восхищаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир царит в вашем доме!
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Поздравляю тебя с Иваном Купала! Пусть на твоем жизненном пути всегда будут добрые и искренние люди. Пусть в этот день произойдет настоящее чудо и не одно! Желаю тебе здоровья, благодати и любви.
Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24
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На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
***
На Івана на Купала
Світ став веселішим, ніж бувало!
Сонечко, сяй сильніше,
Зігрівай теплом скоріше!
Хай в цей день
Вас чекають хороводи вражень!
Купальська вода співає
Здоров'я та силу дає!
Поздравления с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24
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Цей день Іван Купала
Дарує щастя так немало:
Стрибай через вогонь,
Збирай друзів у коло,
Збирайте квіти,
І заплітайте їх у вінки,
Дбайте про здоров'я –
Купайтеся в чистих водах!
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Вітаю зі святом Івана Купала,
Нехай буде доля щаслива і ясна.
Бажаю здоров'я, любові, тепла,
Щоб в житті вашому радість жила.
***
Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.