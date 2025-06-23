Так, у ніч з 23 проти 24 червня українці вітатимуть один одного зі святом. З нагоди наближення Івана Купала LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах. Не забудьте надіслати їх своїм близьким людям у соціальних мережах.

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Привітання зі святом Івана Купала 2025: картинки, проза й вірші

Я бажаю вам у цю святкову ніч звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що давно мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

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Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами та усмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові й казкової романтики.

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

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Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі й здорові будуть ваші сім'ї, нехай світ панує у вашому домі!

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Вітаю тебе з Іваном Купала! Хай на твоєму життєвому шляху завжди будуть добрі та щирі люди. Хай в цей день відбудеться справжнє диво і не одне! Бажаю тобі здоров'я, благодаті та любові.

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

***

На Івана на Купала

Світ став веселішим, ніж бувало!

Сонечко, сяй сильніше,

Зігрівай теплом скоріше!

Хай в цей день

Вас чекають хороводи вражень!

Купальська вода співає

Здоров'я та силу дає!

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

***

Цей день Іван Купала

Дарує щастя так немало:

Стрибай через вогонь,

Збирай друзів у коло,

Збирайте квіти,

І заплітайте їх у вінки,

Дбайте про здоров'я –

Купайтеся в чистих водах!

***

Вітаю зі святом Івана Купала,

Нехай буде доля щаслива і ясна.

Бажаю здоров'я, любові, тепла,

Щоб в житті вашому радість жила.

***

Зі святом Купала вітаю щиро,

Бажаю здоров'я, добра й миру.

Нехай магія ночі серце зігріває,

І доля щаслива вас обіймає.