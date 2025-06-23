Так, у ніч з 23 проти 24 червня українці вітатимуть один одного зі святом. З нагоди наближення Івана Купала LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах. Не забудьте надіслати їх своїм близьким людям у соціальних мережах.
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Привітання зі святом Івана Купала 2025: картинки, проза й вірші
Я бажаю вам у цю святкову ніч звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що давно мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.
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Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами та усмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові й казкової романтики.
Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24
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Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі й здорові будуть ваші сім'ї, нехай світ панує у вашому домі!
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Вітаю тебе з Іваном Купала! Хай на твоєму життєвому шляху завжди будуть добрі та щирі люди. Хай в цей день відбудеться справжнє диво і не одне! Бажаю тобі здоров'я, благодаті та любові.
Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24
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На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
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На Івана на Купала
Світ став веселішим, ніж бувало!
Сонечко, сяй сильніше,
Зігрівай теплом скоріше!
Хай в цей день
Вас чекають хороводи вражень!
Купальська вода співає
Здоров'я та силу дає!
Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24
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Цей день Іван Купала
Дарує щастя так немало:
Стрибай через вогонь,
Збирай друзів у коло,
Збирайте квіти,
І заплітайте їх у вінки,
Дбайте про здоров'я –
Купайтеся в чистих водах!
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Вітаю зі святом Івана Купала,
Нехай буде доля щаслива і ясна.
Бажаю здоров'я, любові, тепла,
Щоб в житті вашому радість жила.
***
Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.