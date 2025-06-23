Традиційно люди збираються біля води, розпалюють вогнища, плетуть вінки, водять хороводи й виконують стародавні обряди. Для чого це роблять і який символізм подібних звичаїв – розповідає LifeStyle24.

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Чому стрибають через вогнище на Івана Купала

Ця традиція вважається однією з найяскравіших. Її коріння сягають давніх язичницьких часів, коли люди надавали вогню магічної сили.

На Івана Купала предки зазвичай розводили вогнища біля води й складали його у формі високої піраміди. Увечері хлопці та дівчата збиралися навколо вогню, водили хороводи, співали пісні, танцювали та стрибали через багаття. Вважалося, що це захистить людину від злих духів і хвороб. Особливо це було важливо для молодих дівчат, які стрибали, щоб вберегти себе від лиха та зміцнити власне здоров'я.

Також стрибки через вогнище мали символічне значення для закоханих. Якщо пара перестрибувала багаття, тримаючись за руки й не роз'єднуючи їх у повітрі, то це вважалося добрим знаком. Адже стосунки дівчини й хлопця будуть міцними, а шлюб щасливим.

Чому стрибають через вогнище на Івана Купала / Фото Freepik

Чому пускають вінки водою на Івана Купала

У народі вінок символізує дівоцтво та замкнене життєве коло. Для його створення молоді жінки використовували польові квіти.

Зазвичай дівчата пускали вінки на воду у ніч з 23 проти 24 червня після святкового гуляння біля купальського вогнища. За народними повір'ями, саме вода допомагала дізнатися, що чекає на дівчину попереду. Так, якщо вінок плив рівно й далеко, то незабаром мала відбутися зустріч з коханим. Втім, якщо квіти тонули, то ще було зарано чекати на другу половинку.

Водночас дехто вірив, що якщо вінок опинявся на березі, то саме там дівчина побачить свого майбутнього нареченого.