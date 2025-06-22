У ніч з 23 проти 24 червня жінки особливо цікавляться своєю долею. Про методи ворожіння – розповідає LifeStyle24.

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Ворожіння на Івана Купала

Щоб прочинити завісу свого майбутнього, дівчата користуються певними способами ворожіння. Один з них стосується воскової свічки, яку треба спершу подрібнити на шматочки. Після цього варто розтопити віск у металевій мисці, а потім швидко вилити його у холодну воду. За фігурою, що утвориться після застигання, молоді жінки інтерпретували такі символи:

Квітка – скоро з'явиться новий хлопець;

Серце – міцне кохання;

Обручка або корона – швидке весілля;

Гаманець або скриня – матеріальний добробут;

Хвилі – здійснення бажання;

Прапор – несподіваний гість;

Зірка – щастя.

Ворожіння на Івана Купала / Фото Freepik

Крім цього, дівчата нерідко використовують рослини, щоб дізнатися більше про свою майбутню другу половинку. Для цього жінки зривають дві тонкі травинки, одну з яких називають власним ім'ям, а іншу – будь-яким чоловічим. Потім дівчата кладуть їх поруч на тарілку або під подушку. Через кілька годин жінки перевіряли, як лежать травинки. Якщо вони потягнулися одна до одної, то це свідчило про те, що стосунки будуть щасливими. Втім, якщо травинки розходилися в різні боки, то дівчині треба було задуматися, чи судилося їй будувати стосунки з хлопцем.

До того ж молоді українки можуть побачити свого чоловіка уві сні. Достатньо лише взяти гребінець, розчесатися й покласти його під подушку, промовляючи "Суджений-ряджений, прийди й причеши мене".

Коли буде свято Івана Купала у 2025 році

У 2023 році Українська греко-католицька церква та Православна Церква України перейшли на новоюліанський календар. Через це звичні дати більшості релігійних свят змінилися та змістилися.

Якщо за старим стилем Івана Купала святкували у ніч із 6 проти 7 липня, то за новим – її відзначають на 13 днів раніше. У 2025 році люди зустрінуть це свято в ніч з 23 проти 24 червня.