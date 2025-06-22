Та серед усіх звичаїв на Івана Купала існує й одна сувора заборона. Чому не можна купатися у цей час у водоймах – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна купатися на Івана Купала

У ніч на Івана Купала наші предки традиційно уникали річок, озер та інших водойм. У давнину цей час вважався особливо містичним. Адже за народними повір'ями, саме в купальську ніч прокидається нечиста сила, яка ховається у воді. Так, міфічні істоти нібито виходять із глибин, щоб затягнути людей у водойму. До того ж пращури вірили, що русалки в цю ніч шукають людські душі, аби поповнити свої ряди. Ба більше, міфічні істоти могли нібито зачарувати поглядом, завести у воду співом і більше не відпустити.

Крім цього, вважалося, що в цей час зникає межа між світами мертвих і живих, тому жителі потойбіччя відзначаються особливою активністю. Саме через це люди раніше боялися навіть наближатися до води, особливо після заходу сонця. У народі вважали, що найбільша небезпека загрожувала дітям, вагітним жінкам і літнім людям, тому їм заборонялося підходити до річок.

Чому не можна купатись на Івана Купала / Фото Freepik

Що не можна робити на Івана Купала