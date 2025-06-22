Но среди всех обычаев на Ивана Купала существует и один строгий запрет. Почему нельзя купаться в это время в водоемах – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя купаться на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала наши предки традиционно избегали рек, озер и других водоемов. В древности это время считалось особенно мистическим. Ведь по народным поверьям, именно в купальскую ночь просыпается нечистая сила, которая прячется в воде. Так, мифические существа якобы выходят из глубин, чтобы затянуть людей в водоем. К тому же предки верили, что русалки в эту ночь ищут человеческие души, чтобы пополнить свои ряды. Более того, мифические существа могли якобы очаровать взглядом, завести в воду пением и больше не отпустить.

Кроме этого, считалось, что в это время исчезает граница между мирами мертвых и живых, поэтому жители потустороннего мира отличаются особой активностью. Именно из-за этого люди раньше боялись даже приближаться к воде, особенно после захода солнца. В народе считали, что наибольшая опасность грозила детям, беременным женщинам и пожилым людям, поэтому им запрещалось подходить к рекам.

Почему нельзя купаться на Ивана Купала / Фото Freepik

Что нельзя делать на Ивана Купала