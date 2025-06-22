В ночь с 23 на 24 июня женщины особенно интересуются своей судьбой. О методах гадания – рассказывает LifeStyle24.

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Гадание на Ивана Купала

Чтобы приоткрыть завесу своего будущего, девушки пользуются определенными способами гадания. Один из них касается восковой свечи, которую надо сначала измельчить на кусочки. После этого следует растопить воск в металлической миске, а затем быстро вылить его в холодную воду. По фигуре, что образуется после застывания, молодые женщины интерпретировали такие символы:

Цветок – скоро появится новый парень;

Сердце – крепкая любовь;

Обручальное кольцо или корона – скорая свадьба;

Кошелек или сундук – материальное благополучие;

Волны – осуществление желания;

Флаг – неожиданный гость;

Звезда – счастье.

Гадание на Ивана Купала / Фото Freepik

Кроме этого, девушки нередко используют растения, чтобы узнать больше о своей будущей второй половинке. Для этого женщины срывают две тонкие травинки, одну из которых называют собственным именем, а другую – любым мужским. Затем девушки кладут их рядом на тарелку или под подушку. Через несколько часов женщины проверяли, как лежат травинки. Если они потянулись друг к другу, то это свидетельствовало, что отношения будут счастливыми. Впрочем, если травинки расходились в разные стороны, то девушке надо было задуматься, суждено ли ей строить отношения с парнем.

К тому же молодые украинки могут увидеть своего будущего мужа во сне. Достаточно лишь взять расческу, расчесаться и положить ее под подушку, проговаривая "Суженый-ряженый, приди и причеши меня".

Когда будет праздник Ивана Купала в 2025 году

В 2023 году Украинская греко-католическая церковь и Православная Церковь Украины перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого привычные даты большинства религиозных праздников изменились и сместились.

Если по старому стилю Ивана Купала праздновали в ночь с 6 на 7 июля, то по новому – его отмечают на 13 дней раньше. В 2025 году люди встретят этот праздник в ночь с 23 на 24 июня.