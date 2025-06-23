Особливо це свято полюбляють незаміжні дівчата. Річ у тім, що вони традиційно плетуть віночки, які потім пускають на воду. Якщо святкові прикраси потонуть, то весілля буде ще не скоро, а якщо попливуть – то вже незабаром. До того ж наші пращури на Івана Купала шукали квітку папороті. У народі вірили, що вона здатна випромінювати магію, а також подарувати людині щасливу долю та кохання, розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть Давні обряди на Івана Купала: чому стрибають через вогнище і пускають вінки на воду

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання зі святом Івана Купала. Надішліть їх своїм рідним, близьким і друзям та підніміть їм настрій у цей день.

Привітання зі святом Івана Купала 2025: картинки й листівки

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі святом Івана Купала 2025 / Колаж LifeStyle24

Не забудьте привітати рідних людей зі святом Івана Купала. Обирайте картинку з добірки та подаруйте позитивні емоції найближчим.