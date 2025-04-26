Ваши предки были элитой: 10 украинских фамилий, которые имеют благородное звучание

В Украине граждане все чаще интересуются происхождением собственных фамилий. Некоторые из родовых имен указывают не только на древнее происхождение, но и на аристократические корни.

LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о фамилиях, которые имеют благородное звучание. Эти родовые имена можно услышать в разных уголках Украины.

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Подборка элитных украинских фамилий

Шляхетские фамилии не очень распространены в Украине. Такие родовые имена можно отличить по особым суффиксам: -ич, -ович, -ский, -цкий, -овский, -ивский, -евский, -евский. Среди фамилий, которые имеют благородное звучание:

Артемович – известно о 234 носителях этой фамилии, которые преимущественно проживают на Западе Украины.

Бабанский – этим родовым именем могут похвастаться 319 украинцев, которые живут в основном в Полтаве и Харькове.

Браницкий – 131 владелец этой фамилии, который живет в Киеве, Львове и Херсоне.

Вишневецкий – в Украине проживают 585 представителей этой фамилии, преимущественно в Днепре.

Езерский – известно о 480 людях, которые в основном живут во Львове и Киеве.

Журавский – эту фамилию можно назвать распространенной, ведь насчитывается 1807 украинцев, которые ее имеют. Они живут в Киеве и Житомире.

Зинкевич – 1676 украинцев могут похвастаться этой фамилией. Владельцы этого родового имени преимущественно проживают в Киеве, Львове и Днепре.

Заболоцкий – известно о 277 представителей этой фамилии, которые в основном живут на Западе Украины.

Юхновский – это родовое имя можно назвать редким, ведь только 92 человека его имеют. Они преимущественно проживают в Киевской и Винницкой областях.

Ясинский – 1015 владельцев этой фамилии, которые живут почти во всех областях Украины.

Украинские фамилии, имеющие элитное происхождение / Фото Freepik

Какие украинские фамилии принадлежали элите

В Украине существуют фамилии, которые символизируют высокий статус, власть и влияние. В древности их носители играли ключевую роль в политической, военной и культурной жизни страны. К таким родовым именам относятся: Логик, Философ, Книжник, Медик, Маляр, Маляренко, Богомаз и Певец.