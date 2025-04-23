Что нельзя делать на Юрьев день: перечень запретов, о которых стоит знать

23 апреля украинцы празднуют День святого Юрия Победоносца. В этот праздник действуют важные запреты, которые стоит соблюдать, чтобы не навлечь беды.

Святой Юрий в Украине считается не только защитником воинов, но и покровителем земледельцев и пастухов. О запретах этого дня – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Юрьев день

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не стоит брать в руки острые предметы, среди которых нож, серп, топор и ножницы.

Не следует спорить, ссориться и ругаться.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не стоит иметь дело с шерстью и касаться шерстяных нитей.

Не следует обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Юрий Победоносец / Фото Pinterest

Традиции Дня святого Юрия

На Юрьев день наши предки выходили из дома, чтобы "послушать" воду. Так, если она "молчала", то зима должна была быть мягкой и непродолжительной, а если в колодце было что-то слышно, то ждали морозной поры.

Кроме этого, особенно ценной в этот праздник считалась утренняя роса. Ее собирали до восхода солнца, потому что считалось, что она обладает целебными свойствами. Предки ею умывались, чтобы избавиться от болезней и сохранить молодость и красоту. В то же время хозяева кропили росой птиц, чтобы те хорошо размножались.

Что интересно, праздник Юрия считался идеальным днем для начала выпаса скота. Именно тогда пастухи впервые выгоняли животных на пастбища, особенно в горных регионах Карпат. А крестьяне начинали засевать огороды и поля, потому что по народным поверьям после праздника уже не будет заморозков. В этот день также принято обращаться к святому Георгию (Юрию) с молитвами о хорошем урожае, защите скота, здоровье семьи и успехах в работе.