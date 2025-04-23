Святий Юрій в Україні вважається не лише захисником воїнів, а й покровителем хліборобів і пастухів. Про заборони цього дня – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Юріїв день

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.

Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не варто мати справу з шерстю та торкатися вовняних ниток.

Не слід ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Юрій Переможець / Фото Pinterest

Традиції Дня святого Юрія

На Юріїв день наші предки виходили з дому, щоб "послухати" воду. Так, якщо вона "мовчала", то зима мала б бути м'якою і нетривалою, а якщо у криниці було щось чути, то чекали морозної пори.

Крім цього, особливо цінною в це свято вважалася ранкова роса. Її збирали до сходу сонця, бо вважалося, що вона має цілющі властивості. Пращури нею вмивалися, щоб позбутися хвороб та зберегти молодість і красу. Водночас господарі кропили росою птахів, щоб ті добре розмножувалися.

Що цікаво, свято Юрія вважалося ідеальним днем для початку випасу худоби. Саме тоді пастухи вперше виганяли тварин на пасовиська, особливо в гірських регіонах Карпат. А селяни починали засівати городи й поля, бо за народними повір'ями після свята вже не буде заморозків. Цього дня також заведено звертатися до святого Георгія (Юрія) з молитвами про хороший врожай, захист худоби, здоров'я родини та успіх у праці.