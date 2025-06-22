Имеет рекордное количество символов: какая самая длинная фамилия в Украине и кто ее носитель
- Житель Тернополя имеет одно из самых длинных имен и фамилий в Украине.
- Мужчина решил изменить свое имя в 2010 году, потому что вдохновился материалами из Википедии.
В Украине живет человек, который официально имеет одно из самых длинных имен и фамилий в государстве. Так, его паспортные данные состоят из максимально разрешенного количества символов.
О самой длинной украинской фамилии – подробнее рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Т1 Новости.
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Какая самая длинная фамилия в Украине
Житель Тернополя стал известным благодаря одним из самых длинных имен и фамилий в Украине – Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Необычное сочетание мужчина составил самостоятельно, вдохновляясь материалами из Википедии.
По словам украинца, идея изменить личные данные не была спонтанной. Дело в том, что он принял такое решение еще в 2010 году, и даже жалеет, потому что не сделал этого раньше. Как заверил тернополянин, выбор нового имени и фамилии стал проявлением его личной свободы. Ведь в детстве родители лишили его права самостоятельно выбирать, а впоследствии продолжали давить и во взрослой жизни.
Мужчина признается, что хотел сделать имя еще длиннее, однако технические ограничения государственного реестра позволяют максимум 50 символов вместе с дефисами. Несмотря на необычность, новые паспортные данные не создают украинцу проблем, в частности, во взаимодействии с банковскими учреждениями. Друзья уже привыкли к имени и фамилии мужчины, хотя часто сокращают их до Доброника или Добронивогневладислава.
Самые короткие фамилии в Украине
Наши предки редко делали сложные и длинные фамилии, которые сложно произнести. В связи с этим, предки образовывали короткие и лаконичные родовые имена.
Преимущественно такие фамилии состояли из двух или трех букв. Среди самых коротких украинских родовых имен: Яр, Ех, Мот, Бой, Вак и Кат.