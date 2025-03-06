Это должны знать все мужчины: какие цветы нельзя дарить на 8 марта

Многие парни хотят поразить своих любимых на праздник 8 марта. Для этого мужчины выбирают цветы, через которые смогут выразить свои чувства.

Впрочем, далеко не все растения являются уместными для этого праздника. Некоторые из них имеют негативное значение или вызывают неприятные ассоциации. Какие цветы нельзя дарить на 8 марта – рассказывает 24 Канал.

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Какие цветы нельзя дарить на 8 марта

Цветы всегда были отличным способом показать внимание и любовь своему любимому человеку. Однако важно выбирать те, которые принесут радость и приятные эмоции. По народным поверьям парням не стоит дарить своим вторым половинкам гвоздики. Несмотря на то, что это красивые и долговечные цветы, они ассоциируются с траурными мероприятиями, в частности с похоронами. Кроме этого, гвоздики часто используют для почтения памяти умерших в поминальные дни.

В народе также существует поверье, что желтые цветы символизируют разлуку и измену. Хотя в современной флористике эти растения означают радость и солнечное настроение, все же многие люди до сих пор воспринимают их негативно. Если не знаете, как к этому суеверию относится девушка, то лучше выбрать более нейтральный цвет для букета. Также не стоит покупать цветы, которые уже начали увядать. Такие растения символизируют скоротечность чувств, поэтому могут огорчить свою будущую владелицу.

Важно отметить, что следует выбирать цветы на подарок, учитывая предпочтения женщины. Если девушка любит перечисленные растения, то можете смело их дарить на 8 марта. Самое главное – поднять настроение любимому человеку и напомнить ему о своих чувствах, особенно если женщина не верит в суеверия.

Увядшие цветы / Фото Freepik

Какие цветы стоит дарить на 8 марта

Наиболее традиционными цветами на 8 Марта можно смело назвать тюльпаны. Они символизируют весну и радость, поэтому станут идеальным вариантом для поздравления мамы, подруг или любимой. Довольно хорошим подарком также будут мимозы, лепестки которых ассоциируются с весенним теплом и пробуждением природы.

Если вы хотите сделать 8 марта более романтичным, то беспроигрышный вариант – розы. Для мамы или бабушки можно выбрать кремовые оттенки букетов, которые продемонстрируют заботу с вашей стороны. Впрочем, если вы хотите подчеркнуть изящество и статус, то обратите внимание на лилии или орхидеи. Они имеют изысканный вид и долго будут радовать глаз, ведь могут стоять в вазе до двух недель.