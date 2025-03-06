Втім, далеко не всі рослини є доречними для цього свята. Деякі з них мають негативне значення або викликають неприємні асоціації. Які квіти не можна дарувати на 8 березня – розповідати 24 Канал.

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Які квіти не можна дарувати на 8 березня

Квіти завжди були чудовим способом показати увагу та любов своїй коханій людині. Однак важливо обирати ті, які принесуть радість і приємні емоції. За народними повір'ями хлопцям не варто дарувати своїм другим половинкам гвоздики. Попри те, що це гарні та довговічні квіти, вони асоціюються з траурними заходами, зокрема з похоронами. Крім цього, гвоздики часто використовують для вшанування пам'яті померлих у поминальні дні.

У народі також існує повір'я, що жовті квіти символізують розлуку та зраду. Хоч у сучасній флористиці ці рослини означають радість і сонячний настрій, все ж багато людей досі сприймають їх негативно. Якщо не знаєте, як до цього забобону ставиться дівчина, то краще обрати більш нейтральний колір для букета. Також не варто купувати квіти, які вже почали в'янути. Такі рослини символізують швидкоплинність почуттів, тому можуть засмутити свою майбутню власницю.

Важливо зазначити, що слід обирати квіти на подарунок, враховуючи вподобання жінки. Якщо дівчина полюбляє перераховані рослини, то можете сміливо їх дарувати на 8 березня. Найголовніше – підняти настрій коханій людині та нагадати їй про свої почуття, особливо якщо жінка не вірить у забобони.

Зів'ялі квіти / Фото Freepik

Які квіти варто дарувати на 8 березня

Найбільш традиційними квітами на 8 Березня можна сміливо назвати тюльпани. Вони символізують весну й радість, тому стануть ідеальним варіантом для привітання мами, подруг або коханої. Досить гарним подарунком також будуть мімози, пелюстки яких асоціюються з весняним теплом і пробудженням природи.

Якщо ви хочете зробити 8 березня більш романтичним, то безпрограшний варіант – троянди. Для мами чи бабусі можна вибрати кремові відтінки букетів, які продемонструють турботу з вашого боку. Втім, якщо ви хочете підкреслити витонченість і статус, то зверніть увагу на лілії або орхідеї. Вони мають вишуканий вигляд та довго будуть тішити око, адже можуть стояти у вазі до двох тижнів.