Проверьте свое в списке: какие украинские фамилии давали по внешнему виду человека

Украинские фамилии имеют разнообразное происхождение. Кто-то получал фамилию из-за своей профессии, социального статуса или места жительства. А для кого-то фамилию определяли по внешности.

Во время знакомства волей-неволей люди в первую очередь обращают внимание на черты лица или особые внешние признаки. Так многие украинцы получили свои фамилии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на книгу "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Какие фамилии давали красавцам и неопрятным людям

Те люди, которые нравились и составляли о себе хорошее впечатление, получали фамилии Гожий, Принадлежащий, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик.

Фамилии Рисованный и Красота можно было получить по двум причинам – или вы настоящий красавчик, или же о вашей красоте лишь иронизируют.

Те люди, которые любили стильно одеваться и часто следили за своей внешностью, могли получить фамилии Дженджера, Чепурной, Модный и Галянт.

Однако фамилии получили и в случае, когда человек запомнился некрасивым внешним видом или неряшливостью. Об этом свидетельствуют фамилии Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязный, Залепанный, Нечистяк.

Фамилии по чертам лица

Каждый человек имеет что-то особенное в своей внешности. У кого-то это веснушки или давние шрамы, у мужчин – пышные бороды или усы. По таким чертам тоже образовывались фамилии.

Если кто-то носит такие фамилии как Дзюба, Дзюбий, Рябой, Рябчук, значит их предки могли иметь веснушки.

Бородай, Бородайко, Бородач, Бородий, Майборода – мужчины с этой фамилией могли похвастаться своими бородами, а вот предки носителей таких фамилий как Безус, Вус, Усатый, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Биловус, Черноус, Мокроус, Замниус имели пышные усы.

Получить фамилию можно было и из-за отсутствия бороды – Голобородько и Безбородько.

За черные брови, которые бросались в глаза, людей называли Чернобров, Чернобровый, Чернобривый Чернобривец.