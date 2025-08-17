Сегодня, 17 августа, верующие чтят память святого мученика Мирона. В древности верили, что если сжечь старые вещи в этот день, не будут беспокоить болезни и несчастья.

В праздник принято помогать тем, кто в этом нуждается, ухаживать за домашним скотом и молиться за его здоровье. О народных приметах и запретах читайте в материале LifeStyle 24.

День святого мученика Мирона

Род святого Мирона был богатым. Мужчина был священником в Ахае (Греция), когда правил император Деций. Однажды в церковь, где он проповедовал, пришел воевода Антипатр.

Мирон обвинил воеводу в том, что тот несправедлив с христианами, а Антипатр отдал приказ заключить святого в тюрьму и мучить.

Что нельзя делать?

Запрещено ссориться.

Нельзя оскорблять животных и принуждать к труду лошадей.

Не следует долго смотреть в зеркало, гадать или колдовать.

Не стоит праздновать свадьбу или свататься, потому что брак быстро закончится.

Народные приметы

Если утром увидите росу и туман, днем будет ясная погода.

Если день выдастся жарким, готовьтесь к дождливому сентябрю.

Если на улице ясно, то вскоре придет непогода.

Если птицы улетают в теплые страны, ждите похолодания.

Что еще отмечают?

17 июня также отмечается Международный день черного кота і День магазинов секонд-хенд.