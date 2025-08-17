17 серпня – яке церковне свято: важливі забороні й прикмети на цей день
- 17 серпня віряни вшановують святого мученика Мирона, зі святом пов'язані різноманітні прикмети та заборони.
- У цей день заведено допомагати нужденним, доглядати за худобою та молитися за її здоров'я, а також не можна сваритися і ворожити.
Сьогодні, 17 серпня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона. У давнину вірили, що якщо спалити старі речі у цей день, не турбуватимуть хвороби й нещастя.
У свято заведено допомагати тим, хто цього потребує, доглядати за домашньою худобою і молитися за її здоров'я. Про народні прикмети й заборони читайте у матеріалі LifeStyle 24.
День святого мученика Мирона
Рід святого Мирона був багатим. Чоловік був священником в Ахаї (Греція), коли правив імператор Децій. Одного разу до церкви, де він проповідував, прийшов воєвода Антипатр.
Мирон звинуватив воєводу у тому, що той несправедливий з християнами, а Антипатр віддав наказ ув'язнити святого і мучити.
Що не можна робити?
- Заборонено сваритися.
- Не можна ображати тварин і примушувати до праці коней.
- Не слід довго дивитися у дзеркало, ворожити чи чаклувати.
- Не варто святкувати весілля або свататися, бо шлюб швидко закінчиться.
Народні прикмети
- Якщо вранці побачите росу і туман, вдень буде ясна погода.
- Якщо день видасться спекотним, готуйтесь до дощового вересня.
- Якщо надворі ясно, то незабаром прийде негода.
- Якщо птахи відлітають у теплі країни, чекайте на похолодання.
Що ще відзначають?
17 червня також відзначається Міжнародний день чорного кота і День магазинів секонд-хенд.