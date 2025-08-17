Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції 17 серпня – яке церковне свято: важливі забороні й прикмети на цей день
17 серпня, 07:00
2

17 серпня – яке церковне свято: важливі забороні й прикмети на цей день

Марія Примич
Основні тези
  • 17 серпня віряни вшановують святого мученика Мирона, зі святом пов'язані різноманітні прикмети та заборони.
  • У цей день заведено допомагати нужденним, доглядати за худобою та молитися за її здоров'я, а також не можна сваритися і ворожити.

Сьогодні, 17 серпня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона. У давнину вірили, що якщо спалити старі речі у цей день, не турбуватимуть хвороби й нещастя.

У свято заведено допомагати тим, хто цього потребує, доглядати за домашньою худобою і молитися за її здоров'я. Про народні прикмети й заборони читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на серпень 2025 

День святого мученика Мирона

Рід святого Мирона був багатим. Чоловік був священником в Ахаї (Греція), коли правив імператор Децій. Одного разу до церкви, де він проповідував, прийшов воєвода Антипатр. 

Мирон звинуватив воєводу у тому, що той несправедливий з християнами, а Антипатр віддав наказ ув'язнити святого і мучити. 

Що не можна робити?

  • Заборонено сваритися.
  • Не можна ображати тварин і примушувати до праці коней.
  • Не слід довго дивитися у дзеркало, ворожити чи чаклувати.
  • Не варто святкувати весілля або свататися, бо шлюб швидко закінчиться.

Важливо! Раніше ми писали, які свято українці відзначатимуть у серпні

Народні прикмети

  • Якщо вранці побачите росу і туман, вдень буде ясна погода.
  • Якщо день видасться спекотним, готуйтесь до дощового вересня.
  • Якщо надворі ясно, то незабаром прийде негода.
  • Якщо птахи відлітають у теплі країни, чекайте на похолодання.

Що ще відзначають?

17 червня також відзначається Міжнародний день чорного кота і День магазинів секонд-хенд.