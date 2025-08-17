У свято заведено допомагати тим, хто цього потребує, доглядати за домашньою худобою і молитися за її здоров'я. Про народні прикмети й заборони читайте у матеріалі LifeStyle 24.

День святого мученика Мирона

Рід святого Мирона був багатим. Чоловік був священником в Ахаї (Греція), коли правив імператор Децій. Одного разу до церкви, де він проповідував, прийшов воєвода Антипатр.

Мирон звинуватив воєводу у тому, що той несправедливий з християнами, а Антипатр віддав наказ ув'язнити святого і мучити.

Що не можна робити?

Заборонено сваритися.

Не можна ображати тварин і примушувати до праці коней.

Не слід довго дивитися у дзеркало, ворожити чи чаклувати.

Не варто святкувати весілля або свататися, бо шлюб швидко закінчиться.

Народні прикмети

Якщо вранці побачите росу і туман, вдень буде ясна погода.

Якщо день видасться спекотним, готуйтесь до дощового вересня.

Якщо надворі ясно, то незабаром прийде негода.

Якщо птахи відлітають у теплі країни, чекайте на похолодання.

Що ще відзначають?

