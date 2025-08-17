В праздник принято помогать тем, кто в этом нуждается, ухаживать за домашним скотом и молиться за его здоровье. О народных приметах и запретах читайте в материале LifeStyle 24.
День святого мученика Мирона
Род святого Мирона был богатым. Мужчина был священником в Ахае (Греция), когда правил император Деций. Однажды в церковь, где он проповедовал, пришел воевода Антипатр.
Мирон обвинил воеводу в том, что тот несправедлив с христианами, а Антипатр отдал приказ заключить святого в тюрьму и мучить.
Что нельзя делать?
- Запрещено ссориться.
- Нельзя оскорблять животных и принуждать к труду лошадей.
- Не следует долго смотреть в зеркало, гадать или колдовать.
- Не стоит праздновать свадьбу или свататься, потому что брак быстро закончится.
Народные приметы
- Если утром увидите росу и туман, днем будет ясная погода.
- Если день выдастся жарким, готовьтесь к дождливому сентябрю.
- Если на улице ясно, то вскоре придет непогода.
- Если птицы улетают в теплые страны, ждите похолодания.
Что еще отмечают?
17 июня также отмечается Международный день черного кота і День магазинов секонд-хенд.