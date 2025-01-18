18 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя обращаться в суд

18 января 2025 года верующие празднуют память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Этот день считается важным в церковном календаре, и многие люди чтят память этих святителей через молитвы и церковные службы.

Совместное празднование святителей Афанасия и Кирилла Александрийских установлено в память об их многолетних великих трудах и подвигах, которые они совершили для защиты Вселенской церкви. Оба святителя были выдающимися теологами и борцами за истинное учение, проявляя несокрушимость веры и преданность Церкви в сложные времена.

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День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

Афанасий родился в христианской семье в Александрии и стал диаконом в местной церкви. Он заметил, что среди христиан было много сторонников Ария, еретика, отрицавшего божественность Христа. После смерти патриарха Александра Афанасий стал архиепископом Александрии и продолжил борьбу с арианством, защищая православную веру. Его оклеветали, обвинив в тяжких преступлениях, и несколько раз изгнали из города, но он не прекратил борьбу.

Святой Кирилл также был выдающимся борцом за веру. Как патриарх Александрии, он изгнал ариан и других еретиков из города, а на месте языческого капища построил христианский храм. Однако его самая большая борьба была с несторианством – учением, которое отрицало единство божественной и человеческой природы во Христе. Кирилл созвал Вселенский Собор, где учение Нестория признали еретическим. Нестория лишили сана и выслали в Ливийскую пустыню, где он умер.

Что нельзя делать 18 января

18 января является важным и особенным днем, когда существует несколько традиций и запретов. Люди, придерживающиеся народных обычаев, считают, что в этот день лучше избегать определенных действий:

Не обращаться в суд – по поверьям, если в этот день подать иск, дело, вероятно, будет проиграно. Не проводить свадьбы – с 18 января и до Пасхи не стоит организовывать празднования по этому поводу. Избегать ссор, сквернословия и переедания – этот день посвящен сохранению спокойствия, доброжелательности и умеренности.

Наши предки имели несколько примет на этот день, которые помогали им предсказать погоду и будущие события:

Птицы летают низко – если птицы пролетают близко к земле, это означает, что будет непогода.

– если птицы пролетают близко к земле, это означает, что будет непогода. Оттепель – если в этот день есть оттепель, то это знак того, что лето будет влажным, а урожай – плохим.

– если в этот день есть оттепель, то это знак того, что лето будет влажным, а урожай – плохим. Сильная метель – если на 18 января идет снег, то зима еще задержится.

– если на 18 января идет снег, то зима еще задержится. Солнце, выглядывающее из-за облаков в полдень – такое явление может указывать на раннюю весну.

Также верующие верят, что сны, которые появляются в ночь на 19 января, являются пророческими. Поэтому рекомендуется их запоминать, но не делиться ими с другими, чтобы не нарушить их силу.