Спільне святкування святителів Афанасія і Кирила Олександрійських встановлено на згадку про їхні багаторічні великі труди та подвиги, які вони здійснили для захисту Вселенської церкви. Обидва святителі були визначними теологами та борцями за істинне вчення, виявляючи незламність віри та відданість Церкві в складні часи.

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День пам'яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських

Афанасій народився в християнській родині в Олександрії та став дияконом в місцевій церкві. Він помітив, що серед християн було багато прихильників Арія, єретика, який заперечував божественність Христа. Після смерті патріарха Александра Афанасій став архієпископом Олександрії й продовжив боротьбу з аріанством, захищаючи православну віру. Його обмовили, звинувативши у тяжких злочинах, і кілька разів вигнали з міста, але він не припинив боротьбу.

Святий Кирило також був визначним борцем за віру. Як патріарх Олександрії, він вигнав аріан і інших єретиків з міста, а на місці язичницького капища збудував християнський храм. Однак його найбільша боротьба була з несторіанством – вченням, яке заперечувало єдність божественної та людської природи в Христі. Кирило скликав Вселенський Собор, де вчення Несторія визнали єретичним. Несторія позбавили сану і вислали в Лівійську пустелю, де він помер.

Що не можна робити 18 січня

18 січня є важливим і особливим днем, коли існує кілька традицій і заборон. Люди, що дотримуються народних звичаїв, вважають, що цього дня краще уникати певних дій:

Не звертатися до суду – за повір'ями, якщо цього дня подати позов, справа, ймовірно, буде програна. Не проводити весілля – від 18 січня і до Великодня не варто організовувати святкування з цього приводу. Уникати сварок, лихослів'я та переїдання – цей день присвячений збереженню спокою, доброзичливості та поміркованості.

Наші предки мали кілька прикмет на цей день, які допомагали їм передбачити погоду і майбутні події:

Птахи літають низько – якщо птахи пролітають близько до землі, це означає, що буде негода.

– якщо птахи пролітають близько до землі, це означає, що буде негода. Відлига – якщо в цей день є відлига, то це знак того, що літо буде вологим, а врожай – поганим.

– якщо в цей день є відлига, то це знак того, що літо буде вологим, а врожай – поганим. Сильна заметіль – якщо на 18 січня йде сніг, то зима ще затримається.

– якщо на 18 січня йде сніг, то зима ще затримається. Сонце, що виглядає з-за хмар опівдні – таке явище може вказувати на ранню весну.

Також віряни вірять, що сни, які з'являються в ніч проти 19 січня, є пророчими. Тому рекомендується їх запам'ятовувати, але не ділитися ними з іншими, щоб не порушити їхню силу.