20 января – какой церковный праздник: что запрещено делать сегодня

В понедельник, 20 января, верующие чтят память преподобного Евфимия Великого. В этот день люди идут в церковь и молятся, чтобы святой помог вылечить недуги, принять сложное решение или укрепить веру.

Наши предки в праздник пекли хлеб, ведь верили, что это приносит удачу. Хорошей приметой считалось съесть кусочек свежеиспеченного хлеба, чтобы быть здоровыми, передает LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Евфимия Великого

Евфимий Великий родом из армянского города Мелитине и проживал в V веке. У его родителей долго не было детей, поэтому они пообещали – если родится малыш, отдадут его на служение Богу. Наконец у пары родился сын, но отец вскоре умер, а мать выполнила их обещание.

Впоследствии Евфимий принял монашество и получил поручение управлять монастырем, однако решил его оставить. После этого парень поселился в пещере. По преданию, молитвы святого совершали чудеса.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить, распускать сплетни.

Запрещено лениться и отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит оскорблять людей и животных, тяжело работать.

Не рекомендуется давать и брать деньги в долг.

Народные приметы

Если в полдень будет ярко светить солнце, весна придет скоро.

Южный ветер – к холодному лету.

Если выпадет снег, то он будет вплоть до Масленицы.

Если будет ясно, но холодно, то ждите сухого лета.

Что еще отмечают

20 января в разных странах мира отмечается День любителей сыра. Этот праздник является особенным для людей, которые любят этот продукт. В этот день можно попробовать различные виды сыра, которых очень много.

Также сегодня – Грустный понедельник, который называют самым депрессивным днем в году. В этот день люди собираются, чтобы обсудить свое благополучие и ментальное здоровье.