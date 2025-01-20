Наші предки у свято пекли хліб, адже вірили, що це приносить удачу. Доброю прикметою вважалося з'їсти шматочок свіжоспеченого хліба, аби бути здоровими, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Євтимія Великого

Євтимій Великий родом з вірменського міста Мелітині й проживав у V столітті. У його батьків довго не було дітей, тому вони пообіцяли – якщо народиться малюк, віддадуть його на служіння Богу. Врешті у пари народився син, але батько невдовзі помер, а матір виконала їхню обіцянку.

Згодом Євтимій прийняв чернецтво та отримав доручення управляти монастирем, проте вирішив його залишити. Після цього хлопець оселився в печері. За переказами, молитви святого робили чудеса.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити, розпускати плітки.

Заборонено лінуватися та відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто ображати людей і тварин, важко працювати.

Не рекомендується давати та брати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо опівдні яскраво світитиме сонце, весна прийде скоро.

Південний вітер – до холодного літа.

Якщо випаде сніг, то він буде аж до Масниці.

Якщо буде ясно, але холодно, то чекайте на сухе літо.

Що ще відзначають

20 січня у різних країнах світу відзначається День любителів сиру. Це свято є особливим для людей, які полюбляють цей продукт. У цей день можна скушувати різні види сиру, яких є дуже багато.

Також сьогодні – Сумний понеділок, який називають найдепресивнішим днем у році. У цей день люди збираються, аби обговорити свій добробут та ментальне здоров'я.