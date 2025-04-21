День с особыми традициями: какой праздник отмечают 21 апреля 2025 года

20 апреля в Украине верующие будут праздновать Пасху – один из самых важных и светлых христианских праздников. Он символизирует Воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью.

А уже 21 апреля 2025 года, верующие будут праздновать Светлый понедельник. Это начало пасхальной недели, этот день также принято называть Поливальным понедельником – рассказывает LifeStyle24.

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Что известно о Поливальном понедельнике в Украине: традиции этого праздника

Поливальный понедельник – это праздник, который традиционно отмечается в понедельник после Пасхи. Он является частью Светлой недели.

Традиция обливать друг друга водой на Поливальный понедельник имеет глубокие исторические корни, которые ведут к временам Киевской Руси. В те далекие времена этот обряд длился не один, а целых три дня и сочетал в себе элементы языческих весенних обрядов очищения с христианским праздником Воскресения Христова.

Вода в те времена символизировала жизнь, очищение и возрождение. Ей приписывали целебные свойства – считалось, что облитый человек в течение года будет здоровым, счастливым и любимым.

Как празднуют Поливальный понедельник сегодня

Сегодня Поливальный понедельник в Украине также обожают отмечать. Люди выходят на улицы с бутылками, ведрами или водяными пистолетами, обливание сопровождается шутками, смехом и добрыми пожеланиями здоровья и радости.

Несмотря на то, что этот обычай не входит в официальный церковный календарь, церковь не возражает против его празднования – при условии, что оно проходит с уважением к другим и без излишеств. Поливальный понедельник является прекрасным примером гармоничного сочетания духовной радости Пасхи и древних народных традиций, которые обогащают украинское культурное наследие.