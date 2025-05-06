Ключ к богатству и благосостоянию: какой символ притягивает деньги

Некоторые предметы способны привлекать удачу и счастье в дом. В то же время определенные вещи могут притянуть финансовое благополучие в дом.

В украинской культуре есть символ, который словно магнит привлекает деньги в семью. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Какой символ притягивает деньги

Для наших предков подкова была не просто куском кованого железа. Ее ассоциировали с успехом, материальным достатком, силой и плодородием. Ведь подковы обычно носили лошади – животные, которые были преданными помощниками в хозяйстве и признаком состоятельности крестьянина.

В древности верили, что этот предмет сохраняет энергию силы и благосостояния, поэтому традиционно его вешали над дверью концами вверх. Именно в таком положении подкова становится похожей на чашу, которая собирает и удерживает богатство семьи. В то же время она служит оберегом, не впуская в дом недоброжелательных людей.

Что интересно, раньше подкову часто дарили молодоженам на свадьбу, чтобы молодые супруги жили долго и счастливо. К тому же во многих селах было принято класть этот маленький оберег в кошелек или носить его в виде украшения, чтобы притянуть деньги в дом.

Подкова притягивает деньги и удачу / Фото Freepik

В какие дни недели нельзя занимать деньги взаймы

Не стоит давать собственные средства в начале недели, а именно в понедельник. Дело в том, что тогда человек рискует привлечь еще больше расходов и проблем с деньгами.

Также в народе старались не отдавать свои финансовые сбережения во вторник и пятницу, чтобы не остаться в долгах и не потерять прибыль. Кроме этого, согласно приметам, людям не следует занимать деньги в долг в последний день месяца, потому что тогда средства больше не будут задерживаться в кошельке.