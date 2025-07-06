6 июля – какой церковный праздник: почему нельзя спешить в этот день

6 июля, по новому церковному календарю, украинцы чтят память святого преподобного Сысоя Великого. В народе этот день получил название Сысоев.

Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. В материале Lifestyle 24 рассказываем о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

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6 июля – преподобного Сисоя Великого: что известно

6 июля по новому календарному стилю (19 июля по старому) почитается память преподобного Сисоя Великого – египетского отшельника, последователя святого Антония Великого, а также преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского.

После смерти своего наставника Сисой продолжил жизнь в одиночестве, ведя строгий аскетический образ жизни в египетской пустыне. Он соблюдал пост, много молился и отдавал себя духовным подвигам.

Его аскетизм и мудрость привлекали многочисленных учеников и паломников, которые приходили к нему за советом и духовной поддержкой. По преданию, Сисой обладал даром чудотворения: он исцелял недужных и даже однажды воскресил умершего.

Что не рекомендуют делать 6 июля

Согласно народным верованиям и украинской традиции, в этот день следует избегать следующего:

Ссор и грубых слов

Образ животных и детей

Спешки – считается, что она может притянуть неудачу

Принятия важных решений

Жалоб на жизнь или обстоятельства

У кого день ангела 6 июля

Сегодня свои именины отмечают: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна и Юлиана.

Народные приметы 6 июля