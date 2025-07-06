6 июля – какой церковный праздник: почему нельзя спешить в этот день
- 6 июля по новому церковному календарю почитается память святого преподобного Сисоя Великого, египетского отшельника и чудотворца.
- В этот день не рекомендуется ссориться, спешить, принимать важные решения и жаловаться, а также 6 июля отмечают именины такие имена как Валентин, Василий, Анатолий.
- Народные приметы: густой туман с утра обещает похолодание, а желтые облака – сильный ливень.
6 июля, по новому церковному календарю, украинцы чтят память святого преподобного Сысоя Великого. В народе этот день получил название Сысоев.
Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. В материале Lifestyle 24 рассказываем о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
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6 июля – преподобного Сисоя Великого: что известно
6 июля по новому календарному стилю (19 июля по старому) почитается память преподобного Сисоя Великого – египетского отшельника, последователя святого Антония Великого, а также преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского.
После смерти своего наставника Сисой продолжил жизнь в одиночестве, ведя строгий аскетический образ жизни в египетской пустыне. Он соблюдал пост, много молился и отдавал себя духовным подвигам.
Его аскетизм и мудрость привлекали многочисленных учеников и паломников, которые приходили к нему за советом и духовной поддержкой. По преданию, Сисой обладал даром чудотворения: он исцелял недужных и даже однажды воскресил умершего.
Что не рекомендуют делать 6 июля
Согласно народным верованиям и украинской традиции, в этот день следует избегать следующего:
- Ссор и грубых слов
- Образ животных и детей
- Спешки – считается, что она может притянуть неудачу
- Принятия важных решений
- Жалоб на жизнь или обстоятельства
У кого день ангела 6 июля
Сегодня свои именины отмечают: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна и Юлиана.
Народные приметы 6 июля
- Если с утра стелется густой туман – вскоре похолодает.
- Пар над землей после дождя – примета к непогоде.
- Желтеют листья на деревьях – осень придет рано.
- Обильная малина – зима будет суровой.
- Если облака имеют желтый оттенок – жди сильного ливня.
- Бледная луна предвещает холодную, но сухую погоду.
- Зеленый оттенок луны – примета к продолжительным дождям.