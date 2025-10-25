Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на ноябрь 2025 года

Ежемесячно верующие чтят память святых и другие важные церковные даты. В частности, связанные с событиями, повлиявшими на распространение христианства среди людей.

Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на ноябрь 2025 ниже, пишет 24 Канал со ссылкой на Православную Церковь Украины.

Православный календарь на ноябрь 2025 года по новому стилю

1 ноября – святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана.

2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.

3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.

4 ноября – святого преподобного Иоаникия Великого и святых мучеников Никандра и Ермея.

5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы.

6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского.

7 ноября – святых 33 мучеников в Мелитине.

8 ноября – Собор святого архистратига Михаила. Этот праздник посвящен главному защитнику Божьей славы и предводителю ангелов в борьбе против зла.

9 ноября – святых преподобных Матроны и Теоктисты.

10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними.

11 ноября – святых мучеников Мини, Виктора и Винкентия, святого преподобного исповедника Теодора Студита.

12 ноября – святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого.

13 ноября – святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского.

14 ноября – святого апостола Филиппа.

15 ноября – начало Рождественского поста. Он длится 40 дней до Рождества Христова. Этот пост установлен для духовного и телесного очищения верующих и одновременно подготовки христиан к празднику Рождения Спасителя.

16 ноября – святого апостола и евангелиста Матфея.

17 ноября – святого святителя Григория, епископа Неокесарийского.

18 ноября – святых мучеников Платона и Романа.

19 ноября – святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама.

20 ноября – блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской), святого преподобного Григория Декаполита.

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен событию, когда родители привели 3-летнюю Деву Марию в Иерусалимский храм и отдали на служение Богу, исполнив свой обет.

22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним.

23 ноября – святых святителей Амфилоха и Григория.

24 ноября – святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Меркурия.

25 ноября – святого священномученика Климента, Папы.

26 ноября – святого преподобного Алипия, столпника.

27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина и святого преподобного Палладия.

28 ноября – святого преподобного Стефана Нового и святого мученика Иринарха.

29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена.

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного. Он был первым из 12 учеников, кого призвал Иисус Христос. Именно поэтому Андрея и назвали Первозванным. Известно, что он был братом апостола Петра и занимался рыболовством. По церковному преданию, Андрей проповедовал христианство на землях Скифии и принял мученическую смерть, будучи распятым на кресте.

Православный календарь на ноябрь 2025 года по старому стилю

1 ноября – мученика Уара и с ним семи учителей христианских.

2 ноября – великомученика Артемия Антиохийского.

3 ноября – святого Илариона Великого и перенесения мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.

4 ноября – равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца.

5 ноября – апостола Иакова, брата Господня.

6 ноября – мученика Арефа.

7 ноября – мучеников Маркиана и Мартирия и Дмитриевская родительская суббота.

8 ноября – великомученика Димитрия Солунского.

9 ноября – преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

10 ноября – великомученицы Параскевы Иконийской.

11 ноября – преподобномученицы Анастасии Римлянине.

12 ноября – священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии.

13 ноября – преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

14 ноября – бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

15 ноября – мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста.

16 ноября – преподобного Акепсима Антиохийского.

17 ноября – священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея, пресвитера.

18 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимии.

19 ноября – святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского.

20 ноября – мученика Феодота Анкирского.

21 ноября – Собор архистратига Михаила.

22 ноября – преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского.

23 ноября – мученика Ореста Тианского, врача.

24 ноября – преподобного Феодора Студита, исповедника.

25 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

26 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

27 ноября – апостола Филиппа, заговенье на Рождественский пост.

28 ноября – мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива и начало Рождественского поста.

29 ноября – апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября – святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.