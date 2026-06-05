Какое настоящее имя загадочной Klavdia Petrivna, которая больше года прятала лицо от фанатов

Украинский шоубизнес уже давно получил долгожданный ответ на вопрос, который волновал миллионы слушателей с лета 2023 года. Тогда в TikTok появились первые демозаписи загадочной исполнительницы, а треки "Найди меня" и "Я счастлива" мгновенно возглавили музыкальные чарты.

Певица Klavdia Petrivna получила бешеную популярность, но долгое время не показывала лицо. Какое настоящее имя артистки – читайте в материале 24 Канала.

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Какое настоящее имя Klavdia Petrivna?

Масштабное разоблачение личности Klavdia Petrivna произошло 30 и 31 августа 2024 года. Во время своих первых больших сольных концертов в киевском Дворце спорта, которые собрали более 16 тысяч зрителей, артистка решилась снять маску. На первом выступлении исполнительница сняла свою фирменную шляпу, а уже на следующий день полностью открыла лицо и назвала себя.

Загадочной звездой оказалась Соломия Опрышко – молодая девушка, которая родилась 13 августа 2005 года в селе Горное во Львовской области. Она с пяти лет занималась музыкой, а в июне 2024 года получила диплом Дрогобычского музыкального колледжа по классу скрипки. Преподаватели и односельчане знали ее тайну, но сознательно держали интригу ради успеха девушки, говорится на ютуб-канале Общественное Львов.

Откуда Klavdia Petrivna взяла свой псевдоним?

Свой сценический псевдоним исполнительница позаимствовала из романа Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля", где Клавдия Петровна была одной из главных героинь.

Со сцены Дворце спорта Соломия поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что анонимность помогла людям оценить именно ее музыку, а не внешность.

Теперь певица продолжает карьеру открыто, собирая полные залы и выпуская новые хиты.