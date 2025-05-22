Когда нельзя идти на кладбище, чтобы не навлечь на себя неудачи

Люди регулярно посвящают время почитанию памяти умерших родственников. Однако в народе существуют поверья, согласно которым в некоторые моменты не стоит тревожить покой покойников, чтобы не навлечь на себя беду.

Худшим периодом для визита на кладбище считается время от захода солнца до рассвета. Этот промежуток называют "временем мертвых", когда, по поверьям, потусторонний мир пробуждается и нечистая сила начинает активно исследовать мир живых. Наши предки верили, что пребывание на кладбище ночью может навлечь несчастье или даже затянуть душу человека к мертвым, рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя идти на кладбище

Особенно не рекомендуется идти на кладбище в среду. Дело в том, что именно в этот день души умерших возвращаются к могилам или блуждают вокруг, поэтому любое вмешательство в их покой может иметь негативные последствия. Также не стоит посещать кладбища во время больших праздников, в частности на Троицу, Рождество, Пасху.

По народным приметам, дождливая, пасмурная или туманная погода является знаком, что "небеса плачут", а потому в такие дни поход на кладбище лучше отложить. В древности непогоду воспринимали как предупреждение о приближении тревожных событий.

Что интересно, далеко не все знают, что не стоит посещать кладбище в день рождения умершего. Считается, что в этот день душа "празднует" свое появление на свет живых, из-за чего лучше помянуть покойника дома за молитвой, не тревожа его покой.

Когда нельзя идти на кладбище / Фото Freepik

Что означают сны о покойниках

Нередко сны о покойниках воспринимают как предсказателей трудностей, в частности, проблем со здоровьем, финансовых потерь или эмоциональных потрясений. Однако не всегда следует ожидать беды. На самом деле такой сон может быть проявлением внутренней тоски, невысказанных эмоций или стресса, особенно если человек отошел внезапно или у вас остались незавершенные дела с ним.

Кроме этого, часто такие сновидения числятся попыткой души сделать контакт с погибшим. Так, хотя бы во сне появляется шанс передать какое-нибудь важное сообщение.