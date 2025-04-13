Когда влюбленным нельзя обручаться: неблагоприятные дни

В жизни каждой пары наступает особый момент – помолвка. Наши предки серьезно относились к выбору даты для этого важного события.

В частности, предки обращались к народным приметам, чтобы выбрать лучший день для помолвки. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите Для будущих супругов: что нельзя делать до брака

Когда нельзя делать помолвку

В народе считали, что нельзя обручаться в пост, особенно в Великий. В это время люди должны сосредоточиться на духовном и телесном очищении, а не на личной жизни. По народным приметам, если планировать помолвку в пост, то тогда в браке будет много слез и разочарований.

Также предки особенно верили в силу числа 13, которое могло навлечь неудачи и несчастья. Именно поэтому предки избегали любых важных событий в эти дни, в частности помолвки, и переносили их на другие даты.

Кроме этого, согласно приметам не стоит планировать помолвку на пятницу и субботу. Дело в том, что тогда влюбленные потеряют свои чувства, а любые признания в любви не будут иметь силы.

Когда нельзя обручаться / Фото Freepik

Когда нельзя справлять свадьбу

В древности не справляли свадьбы в траурные дни и родительские субботы. По народным поверьям, праздник в эти даты мог привести к раннему вдовству.

Что интересно, с давних времен существовала примета: "Кто в мае женится – тот всю жизнь маяться будет". В связи с этим, предки старались не заключать брак в этот месяц, чтобы не привлечь трудности, ссоры и нестабильность в жизни.