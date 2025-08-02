Свадьба – важное событие для каждой супружеской пары. Именно поэтому даже в выборе дружбы, друга жениха, украинцы издавна придерживались особых традиций.

Дело в том, что не каждый мужчина подходит для этой роли. Кого выбрать ближайшим помощником в такой важный день – рассказывает LifeStyle24.

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Кто не может быть дружбой на свадьбе?

Так, дружбой должен быть холостой человек, желательно еще и тот, кто не находится в отношениях. Считается, что одинокий друг не перетянет на себя энергетику супружеской жизни жениха и не помешает новосозданной семье.

К тому же запрещено выбирать вдовца для этой важной роли. Согласно народным поверьям, человек, потерявший жену, может принести в жизнь жениха несчастье, потери или неудачи.

Также не следует брать в дружбы разведенного парня. Ведь его личный опыт неудачного брака мог передаться молодоженам и стать предвестником разрыва отношений.

Кроме этого, не стоит приглашать родных, двоюродных или троюродных братьев занять эту роль на свадьбе. Дружба должен быть посторонним человеком, который сможет поддержать жениха, дать совет, помочь с организационными моментами и защитить в решающий день.

Кого нельзя брать за дружбу на свадьбе / Фото Freepik

Сколько раз можно венчаться?

Таинство Венчания – глубокое духовное единение двух людей перед Богом. В этом обряде Господь дарует супругам благодать, чтобы они вместе могли преодолевать жизненные трудности и сохранять любовь и верность.

Однако человеческая жизнь бывает сложной. Из-за человеческой слабости, греха или даже смерти одного из супругов брак может разрушиться. В таких случаях Церковь позволяет повторное венчание, но с четкими оговорками и условиями.

Так, второй и третий браки разрешаются только в исключительных случаях, с особой строгостью и акцентом на покаянии.