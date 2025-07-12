Можно ли снова просить Божьего благословения на новую семью и сколько раз это разрешается делать – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на слова Игоря-Андреса Веретки-Казмирчука, настоятеля Храма Святого Апостола Андрея Первозванного Православной Церкви Украины.

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Сколько раз верующим можно венчаться?

По словам протоиерея Игоря-Андреса Веретки-Казмирчука, Таинство Венчания – глубокое духовное единение двух людей перед Богом. В этом обряде Господь дарует супругам благодать, чтобы они вместе могли преодолевать жизненные трудности и сохранять любовь и верность. Однако человеческая жизнь бывает сложной. Из-за человеческой слабости, греха или даже смерти одного из супругов брак может разрушиться. В таких случаях Церковь позволяет повторное венчание, но с четкими оговорками и условиями.

Таинство Венчания – только одно, все остальное – это чин венчания, с покаянными элементами. Поэтому мы не можем говорить о Таинстве Венчания в случае второго или третьего брака,

– отметил священник ПЦУ.

В то же время в случае третьего брака Церковь позволяет такой союз только в исключительных случаях, с особой строгостью и акцентом на покаянии. Это является уступкой во избежание еще большего греха, а не нормой.

Для Церкви первый брак – идеал, к которому следует стремиться. Но Церковь с милосердием признает реальные обстоятельства жизни,

– подчеркнул отец Игорь-Андрес.

Сколько раз можно венчаться / Фото Freepik

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