Чи можна знову просити Божого благословення на нову сім'ю та скільки разів це дозволяється робити – розповідає LifeStyle24 з посиланням на слова Ігоря-Андреса Веретки-Казмірчука, настоятеля Храму Святого Апостола Андрія Первозванного Православної Церкви України.

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Скільки разів вірянам можна вінчатися?

За словами протоієрея Ігоря-Андреса Веретки-Казмірчука, Таїнство Вінчання – глибоке духовне єднання двох людей перед Богом. У цьому обряді Господь дарує подружжю благодать, щоб вони разом могли долати життєві труднощі та зберігати любов і вірність. Однак людське життя буває складним. Через людську слабкість, гріх чи навіть смерть одного з подружжя шлюб може зруйнуватися. У таких випадках Церква дозволяє повторне вінчання, але з чіткими застереженнями та умовами.

Таїнство Вінчання – лише одне, все інше – це чин вінчання, з покаянними елементами. Тому ми не можемо говорити про Таїнство Вінчання у випадку другого чи третього шлюбу,

– зауважив священник ПЦУ.

Водночас у разі третього шлюбу Церква дозволяє такий союз лише у виняткових випадках, з особливою суворістю та акцентом на покаянні. Це є поступкою задля уникнення ще більшого гріха, а не нормою.

Для Церкви перший шлюб – ідеал, до якого слід прагнути. Але Церква з милосердям визнає реальні обставини життя,

– підкреслив отець Ігор-Андрес.

Скільки разів можна вінчатися / Фото Freepik

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