Последний месяц лета приготовил сюрпризы в личной жизни каждого из знаков зодиака. Астрологи предсказывают, что у кого-то произойдут приятные перемены, а вот кто-то этим летом останется с разбитым сердцем.

Но эти трудности будут временными и вы выйдете из них еще сильнее, чем были раньше. Подробнее читайте в любовном гороскопе на LifeStyle 24.

Не пропустите Эти 2 знака зодиака в августе получат премию: проверьте, или вы среди них

Любовный гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп для Овнов на август

В августе Овнов ждут новые знакомства. Если в вашей жизни до сих пор нет партнера, то в этом месяце все может измениться. А если же вы уже в паре, то стоит больше общаться и проводить время вместе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельцов на август

Тельцы, вам стоит сосредоточиться на укреплении отношений, которые есть сейчас. Проявите заботу и внимание к своему партнеру. А если вы еще не влюблены, то не стоит спешить с новыми отношениями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на август

Для Близнецов этот месяц будет полон романтических приключений. Звезды предсказывают, что вы можете почувствовать влечение к кому-то из прошлого. Берегитесь этих обманчивых ощущений. Парам советуют внести разнообразие в отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)







Любовный гороскоп для Раков на август

Раки будут испытывать сильную потребность в стабильности. Это стоит обсудить с партнером и решить, как двигаться дальше. А вот если вы до сих пор не встретили любимого человека, то это может измениться уже в августе.

Лев (23 июля – 22 августа)

Любовный гороскоп для Львов на август

Львам стоит использовать этот месяц для укрепления отношений или поиска любви, если в вашей жизни ее еще нет. Будьте открыты к новым знакомствам и не бойтесь действовать.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Дев на август

Девы в августе могут почувствовать потребность в личном пространстве. Не бойтесь сказать об этом партнеру. А вот с новыми отношениями спешить не стоит.

Весы (24 сентября – 23 октября)





Любовный гороскоп для Весов на август

Этот месяц обещает быть гармоничным и будет способствовать улучшению ваших отношений с партнером. Одинокие Весы имеют шанс встретить родственную душу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)





Любовный гороскоп для Скорпионов на август

Скорпионы в этом месяце могут столкнуться с вызовами в отношениях, что завершатся разводом. Чтобы избежать этого, стоит немедленно откровенно поговорить и найти компромисс, что поможет восстановить ваши отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)





Любовный гороскоп для Стрельцов на август

Стрельцы в этом месяце отправятся в романтическое путешествие с партнером. А вот одинокие представители этого знака имеют шанс встретить свою любовь в отпуске.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерогов на август

Козероги в августе будут переживать измену. Это будет болезненный период, который заставит вас переосмыслить свое отношение к партнеру и поможет увидеть, каким он есть на самом деле.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолеев на август

Август будет наиболее благоприятным для построения отношений. Однако не стоит доверять первым эмоциям и с головой нырять в отношения. Не забывайте мыслить рационально, чтобы другие не воспользовались вашей уязвимостью.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)





Любовный гороскоп для Рыб на август

У Рыб в течение всего месяца будет романтическое настроение, желание к креативным свиданиям и интересным интрижкам. Это будет замечательное время, которое вы проведете с легкостью и без обязательств.