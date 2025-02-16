Неожиданное воссоединение – 3 знака зодиака, которые до конца февраля сойдутся с бывшими

Последний месяц зимы принесет много неожиданностей для знаков зодиака. В частности, для одиноких сердец, которые захотят вернуться к своим бывшим.

Рак, Весы и Козерог, не бойтесь попробовать окунуться в любовь, пишет LifeStyle24.

Интересно 2 знака зодиака, которым не стоит ждать любви в ближайшее время

Рак

В последнее время чувственные Раки часто ностальгируют по прошлому. Именно поэтому может возникнуть решение восстановить утраченную связь с бывшими. Это будет время откровенных разговоров и попыток снова зажечь старые искры. Слушайте свое сердце, но не забывайте об уроках прошлого.

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Весы

Весы будут чувствовать потребность достичь желаемого баланса в отношениях. В феврале может появиться шанс на искреннее примирение с прошлой любовью. Вас ждет серьезный разговор, но убедитесь, что вы готовы двигаться вперед.

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Козерог

Хотя Козероги обычно не склонны возвращаться к прошлому, февраль может принести неожиданные встречи или сообщения от бывших. Существуют шансы на обдуманное и зрелое примирение. Вас следует хорошо подумать, даст ли это вам новое начало, а не повторение старых ошибок.

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