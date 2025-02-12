Ужин в ресторане или романтическая прогулка: какое идеальное свидание для каждого знака зодиака
За несколько дней до Дня Святого Валентина звезды уже предсказали, какое свидание понравится каждому знаку зодиака. Добавьте немного магии в этот праздник, чтобы сделать его идеальным.
Этот день станет незабываемым для вас, если немного постараться, пишет LifeStyle24.
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Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп для Овнов
Овны обожают драйв и адреналин. Поэтому идеальными вариантами могут стать: поход в квест-комнату, катание на коньках или романтический вечер на крыше с видом на город.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп для Тельцов
Заполонить сердце Тельцов можно с помощью вкусной еды. Пригласите их на ужин в уютном ресторане или дегустацию шоколада, или вина.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп для Близнецов
Близнецам нравится все новое. Посетите вместе интересный мастер-класс или выставку в музее или художественной галерее.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп для Раков
Раки обожают домашний комфорт. Подготовьте романтический ужин дома при свечах или посмотрите вместе любимый фильм под пледом. Можно также подарить любимые цветы или открытку с нежными пожеланиями.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп для Львов
Ужин в ресторане или фотосессия для двоих точно покорит Львов. Также не забудьте о комплиментах и цветах.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп для Дев
Девам понравится что-то простое. Организуйте свидание дома, включите спокойную музыку и они будут в восторге.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп для Весов
Весы ценят красоту во всем. Романтическая прогулка по парку или ужин под живую музыку обязательно подарит хорошие эмоции.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп для Скорпионов
Скорпионы любят загадочность и глубокие эмоции. Поэтому организуйте поход в спа с ароматическими свечами, ночное наблюдение за звездами или романтический ужин с необычными блюдами.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп для Стрельцов
Идеальным свиданием для Стрельцов станет путешествие в соседний город, поход в горы или даже прогулка по новому маршруту. Главное – никакой рутины.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп для Козерогов
Козероги ценят стиль и изысканность. Посетите спектакль в театре или побалуйте любимого человека кофе в любимом кафе.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп для Водолеев
Для Водолеев главное – оригинальность. Им понравится свидание в музее современного искусства или вечер настольных игр.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп для Рыб
Рыбы – настоящие романтики, поэтому для них важны искренние эмоции. Проведите совместный вечер за душевными разговорами под звездным небом.