Овен, Лев и Скорпион, звезды предсказывают вам изменения в личной жизни, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Кому из знаков зодиака разобьют сердце на День святого Валентина

Овен

В День Святого Валентина Овны получат неожиданный подарок или загадочное сообщение от анонимного поклонника. Этот знак зодиака всегда привлекает внимание людей, но уже совсем скоро на пороге появится тот, кто пока не решается раскрыть свои чувства. Астрологи советуют присмотреться внимательнее к собственному окружению.

Гороскоп для Овнов

Лев

Перед Днем влюбленных Львы почувствуют, что кто-то начал восхищаться ими издалека. Это может быть коллега или даже давний знакомый, который долго скрывал свои чувства. Звезды прогнозируют неожиданное признание, которое перевернет жизнь.

Гороскоп для Львов

Скорпион

В феврале Скорпионов ждет приятный сюрприз. Этот знак зодиака имеет шанс открыть свое сердце новым знакомствам. Тайный поклонник может появиться совершенно неожиданно – через социальные сети или в компании друзей. Существует также высокая вероятность получить загадочную валентинку.

Гороскоп для Скорпионов