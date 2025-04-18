Кого из знаков зодиака скоро могут предать – ответ поразит

Астрологи предупреждают, что в ближайшее время некоторые знаки зодиака могут получить болезненный опыт измены. Им стоит быть особенно осторожными в отношениях.

Овен, Дева и Рыбы, обратите большее внимание на качество общения с партнером. Откровенность, доверие и взаимопонимание могут помочь избежать болезненных ситуаций, пишет LifeStyle24.

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Овен

Ваш партнер довольно страстный и импульсивный. Есть вероятность, что в ближайшем будущем вторая половинка быстро увлечется новым знакомством, что приведет к неверности. Об этом вы узнаете довольно быстро, однако обида в душе не будет покидать длительное время.

Гороскоп для Овнов

Дева

Девы настолько загружены работой и будничными делами, что могут даже не заметить проблем в отношениях. Такое поведение приводит к дистанции с партнером, а в будущем является следствием измены со стороны второй половинки. Если не успеть исправить ситуацию, то горько пожалеете.

Гороскоп для Дев

Рыбы

У Рыб есть черта характера, которая идеализирует партнера, но не замечает очевидных признаков неверности. К сожалению, "розовые очки" сделают им слишком больно.

Гороскоп для Рыб

Некоторые знаки зодиака отличаются особой честностью. Они ненавидят ложь, поэтому стараются жить по другому принципу.