Кто из знаков зодиака уже на этой неделе пойдет на романтическое свидание

На этой неделе романтические события поселятся в жизни определенных знаков зодиака. Астрологи говорят, что для кого-то это будет первое знакомство, которое имеет все шансы перерасти в нечто большее, а у кого-то могут возобновиться чувства в прежних отношениях.

Близнецы, Лев и Весы, у вас есть все шансы, чтобы оказаться на романтическом свидании уже на этой неделе, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Этот знак зодиака любит флирт и новые знакомства, поэтому на этой неделе судьба может подбросить спонтанное свидание. Вероятно, Близнецы встретят кого-то интересного, или же старый знакомый захочет проявить инициативу. Стоит рассчитывать на неожиданное развитие событий, поэтому оставьте место на импровизацию и не бойтесь знакомиться с новыми людьми.

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Лев

Львы просто обожают романтику и все, что с ней связано. На этой неделе судьба подбросит возможность оказаться в центре любовной истории. Вероятно, это будет страстное свидание, которое запомнится на длительное время. Возможно, именно вам придется сделать первый шаг.

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Весы

Этот знак зодиака можно отнести к настоящим романтикам. На этой неделе Весы получат приглашение на свидание от человека, который давно проявляет знаки внимания. А если же уже находитесь в отношениях, то партнер продемонстрирует приятный сюрприз – ужин при свечах, совместное путешествие или неожиданный подарок. Астрологи говорят, что не стоит отказываться от таких встреч, ведь это может быть именно то, что вам нужно.

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